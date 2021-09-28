Россиянам раскрыли подвох вакцинации за рубежом

Желающим привиться в Германии поездка может обойтись более чем в 200 тысяч рублей

Российским туристам, желающим привиться одобренным в ЕС препаратом от коронавируса, раскрыли подвох вакцинации за рубежом. Об этом сообщает издание E1.RU.

Так, получить прививку препаратом Johnson&Johnson в немецком Баден-Бадене можно за 870 евро (около 73,8 тысячи рублей), Pfizer/BioNTech в Мюнхене за 580 евро (около 49,2 тысячи рублей). В обоих случаях в стоимость входит сама вакцинация и медицинское приглашение, однако перелет и проживание оплачивается отдельно, как и получение шенгенской визы — основания ее оформления вызывают у экспертов вопросы. Так, россияне могут въехать в ФРГ по «веским медицинским причинам», однако специалисты не уверены, подходит ли под это определение вакцинация от COVID-19.

Более того, итоговую стоимость тура придется умножить на два, так как вакцины двухкомпонентные. По подсчетам специалистов, поездка в Германию может обойтись более чем в 200 тысяч рублей.

Дешевле предлагают вакцинироваться любым из одобренных в ЕС препаратов в Сербии. Так, трехдневная путевка «Тур за вакциной» с перелетом из Москвы до Белграда и обратно, проживанием в четырехзвездочном отеле, всеми трансферами, самой процедурой, страховкой и русскоговорящим ассистентом обойдется в 69 тысяч рублей.

Тем не менее, поездку нужно будет снова повторить через три недели, однако даже с сербской вакциной россияне не смогут свободно путешествовать по миру. Так, согласно информации на сайте Европейской Комиссии, ЕС не заключал с Сербией соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации.

Ранее в сентябре российская туристка побывала на отдыхе на Крите и описала поездку словами «все расслаблены и шутят». Так, в поездке путешественницу больше всего удивило отсутствие строгого контроля за соблюдением масочного режима.