Россиянка побывала в Греции и описала поездку словами «все расслаблены и шутят»

Российская туристка побывала на отдыхе на Крите и описала поездку словами «все расслаблены и шутят». Своими впечатлениями об отпуске она поделилась с порталом E1.

По словам путешественницы, больше всего в Греции ее удивило отсутсвие строгого контроля за соблюдением масочного режима. Девушка отметила, что средства индивидуальной защиты обязательны для ношения на территории республики, однако ни в отелях, ни в туристических центрах их никто не носит. Исключение составляют супермаркеты, музеи и автобусы, где практически все граждане пользуются масками.

Кроме того, россиянка отметила, что для посещения большинства туристических достопримечательностей необходим сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сданный не ранее, чем за 72 часа. «Хотите попасть в Кносский дворец или Археологический музей в Ираклионе? Кроме сертификата понадобится паспорт. Проскочить в музее под крышей не получится: сертификат проверяют тщательно, а вот паспорт не спрашивают. В музее под открытым небом не спрашивают ничего», — уточнила она.

В конце девушка добавила, что в целом атмосфера на острове спокойная, «все расслаблены и даже шутят про ковид». «В одной таверне посетителям вместе с чеком приносят графин ракии. Хозяин объясняет, что она "не оставляет шанса коронавирусу — настоящий пенициллин!"» — сказала путешественница.

Также она обратила внимание, что на витрине одного магазина, торгующего холодным оружием, можно увидеть объявление: «В этом магазине COVID-19 мертв».

Ранее в сентябре россиянка побывала в Венгрии и рассказала об отдыхе как в «доковидные времена». По словам путешественницы, за все время поездки она ни разу не столкнулась с ковидными ограничениями на вход в места с массовым скоплением людей.