Россиянка рассказала об отдыхе в европейской стране без ограничений для туристов

Российская туристка побывала в Венгрии и рассказала об отдыхе как в «доковидные времена». Своими впечатлениями она поделилась с порталом Tourdom.ru

Как рассказала путешественница, первое, что ее удивило по прилете в европейскую страну, — отсутствие строгого контроля за соблюдением масочного режима. По ее словам, в аэропорту большинство пассажиров, а также некоторые сотрудники и даже полицейские ходят без средств индивидуальной защиты.

«Нигде и ни для кого нет никаких коронавирусных ограничений. Если хотите наслаждаться отпуском, вам сюда. Здесь свободные люди, — заявила россиянка. — Никто не заставляет надевать масок: ни в метро, ни в общественном транспорте, ни в музеях и торговых центрах, ни в купальнях, ни при посещении концертов и соборов». Туристка отметила, что средствами защиты в республике пользуются единицы — в основном пожилые люди.

Также отдыхающая обратила внимание, что за все время поездки ни разу не столкнулась с ковидными ограничениями на вход в места с массовым скоплением людей. «Я как будто вернулась в доковидные времена. Какие бы мероприятия и заведения мы ни посещали, вход везде свободный. Нет ни QR, ни HES-кодов», — рассказала она.

Ранее в сентябре россиянам назвали оптимальную стоимость путевок в Венгрию — от 55 тысяч рублей за двоих с вылетом в октябре. При этом в стоимость тура входит перелет и недельное проживание в отеле категории четыре звезды.