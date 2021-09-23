Россияне предпочли тратить деньги на заграничные курорты вместо российских

Самостоятельные российские туристы тратят больше денег на отдых за границей, чем в России

Российские туристы предпочли тратить больше денег на самостоятельный отдых на заграничных курортах вместо российских. Об этом сообщается в совместном исследовании сервисов Aviasales и Тинькофф Путешествия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, расходы в поездках на черноморское побережье в летнем сезоне оказались на 20 процентов ниже, чем в Турцию и Грузию. Уточняется, что на российском юге с мая по август 2021 года побывали 33 процента отдыхающих. В среднем они провели на побережье девять дней, а их траты составили 70-75 тысяч рублей без перелета. Дороже всего путешественникам обошлось проживание — около половины всех расходов, на еду пришлось примерно девять тысяч рублей, а на продукты питания в магазинах — шесть тысяч рублей.

Из зарубежных направлений самыми популярными среди самостоятельных туристов были Турция (23 процента россиян), Грузия (четыре процента), Объединенные Арабские Эмираты и Египет (по два процента). В этих странах соотечественники провели порядка десяти дней. При этом в среднем на поездку в Турцию было потрачено 92 тысячи рублей, в Грузию — 30 тысяч, в ОАЭ и Египет — по 34 тысячи.

Согласно исследованию, большую долю расходов за рубежом составляет проживание. На покупку продуктов в супермаркетах уходит от трех тысяч до семи тысяч рублей, на развлечения — от четырех до десяти тысяч рублей.

Среди европейских направлений самыми популярными странами для путешествий стали Кипр, Черногория и Греция, где в среднем отдыхающие провели около десяти дней. При этом их расходы составили 140 тысяч, 180 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

Ранее в сентябре россияне назвали самые желанные страны для празднования Нового года — ими стали Италия, Чехия и Таиланд. Кроме того, востребованными направлениями стали Испания, Германия и Франция. Также туристы отмечали Таиланд и остров Бали.