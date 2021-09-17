Россиянам назвали еще один способ проникнуть в Европу

Российские туристы, отчаявшиеся дождаться международного признания «Спутника V», начали искать возможность сделать прививку иностранными препаратами от COVID-19, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Еще один способ проникнуть в закрытые страны Европы назвали эксперты туриндустрии, передает портал «Турпром».

Так, по словам гендиректора туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова, во время поездки в США он привился однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson. «Сделать это может любой желающий, в том числе иностранец. Причем бесплатно и без очереди — в любой аптеке», — рассказал он.

При этом специалист отметил, что сделать прививку двухкомпонентным препаратом намного сложнее, поскольку между получением первой и второй дозы должно пройти установленное время. Также может потребоваться предварительная запись и ожидание, в связи с чем туристы, прибывающие на короткий срок, не успевают пройти процедуру.

«Не получится у путешественников привиться одобренными ВОЗ препаратами и находясь на отдыхе в Турции», — рассказала проживающая в республике турагент Мария Шекер и добавила, что процедура доступна только для турецких граждан и обладателей вида на жительство, поскольку они могут записаться на вакцинацию через специальный государственный электронный портал.

Ранее в сентябре стало известно, что делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в скором времени может вновь поехать в Россию для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам старшего специалиста отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олега Бенеша, последнее препятствие для того, чтобы организация одобрила российский препарат, — полный пакет документов по вакцине.