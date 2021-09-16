Еще одна страна откроет границы для вакцинированных туристов

Еще одна страна станет доступной для путешествий при условии наличии сертификата о вакцинации — власти Чили с 1 октября планируют открыть границы для привитых туристов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

«Смягчение в рамках плана "Защищенные границы" связано с устойчивым снижением количества заражений и активных случаев [коронавируса], которое наблюдается в последние недели», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что для въезда в Чили иностранцы должны заранее получить одобрение сертификата о вакцинации, загрузив документ на специально созданный портал. Процесс проверки может длиться до одного месяца.

Кроме того, по прибытии в Чили путешественники должны будут пройти обязательный пятидневный карантин и в течение 14 дней предоставлять данные о своем местонахождении и состоянии здоровья.

Ранее в сентябре стало известно, что власти Бангкока планируют пускать привившихся от коронавируса иностранцев с 15 октября. По словам министра туризма и спорта Таиланда Пхипхата Ратчакитпракана, к середине октября будет привито 70 процентов населения столицы королевства, что будет достаточно для того, чтобы открыть город для путешественников не по частям, а сразу целиком.