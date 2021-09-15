Названа дата открытия столицы Таиланда для вакцинированных туристов

Министр туризма: Бангкок откроется для привившихся от коронавируса туристов с 15 октября

Бангкок планирует открыться для привившихся от коронавируса путешественников с 15 октября. Точную дату назвал министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан, передает РИА Новости.

Так, глава ведомства уточнил, что к середине октября будет привито 70 процентов населения столицы королевства, и этого достаточно для того, чтобы открыть весь город для туристов.

Ратчакитпракан пояснил, что это на две недели позже, чем планировалось изначально, однако так жители и гости города смогут чувствовать себя в безопасности.

Ранее в сентябре сообщалось, что с 1 октября власти Таиланда откроют для иностранных туристов несколько курортных регионов — среди них Паттайя, Хуахин и Чиангмай.