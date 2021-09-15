Россиянам рассказали о способах добраться до Таиланда

Российским туристам раскрыли способы добраться до тайских курортов. О правилах въезда в популярную пляжную страну рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Путешественники, которые вакцинированы препаратом «Спутник V», с 1 сентября могут приехать на курорты четырех тайских провинций — Пхукет, Краби (острова Пхи Пхи, Нгай и пляжи полуострова Рейли), Сураттхани (курорты Самуи, Пханган и Тао) и Пханг Нга (курорт Кхао Лак и острова Яо). Тем не менее добираться до Таиланда придется на стыковочных рейсах, так как прямое авиасообщение не возобновлено.

Вначале туристы прилетают на Пхукет с сертификатом о вакцинации, полученным минимум за 14 дней до поездки, и с ПЦР-тестом, сроком не менее 72 часов. Все документы должны быть на английском языке. По приезде россиянам предложат сдать еще один анализ на COVID-19 — ждать его результаты необходимо в заранее забронированном номере отеля. После получения отрицательного теста путешественники могут пользоваться всей инфраструктурой гостиницы и продолжать отдыхать на острове.

Если турист захочет остаться на Пхукете, он будет обязан сдать дополнительные ПЦР-тесты на 6 и 13 день своего пребывания. Покинуть остров можно через неделю, также повторно пройдя тестирование на коронавирус, чтобы предъявить его результаты при въезде в другие провинции.

Так, на Самуи, прежде чем продолжить путешествовать, необходимо провести три дня в отеле. После, с четвертого по седьмой день, разрешается самостоятельно перемещаться по острову, далее — возможно передвигаться между Самуи, Пханган и Тао. При этом отмечается, что с 1 октября для вакцинированных россиян откроются провинции Краби и Пханг-нга, а также столичный Бангкок, Чонбури (в пределах популярного курорта Паттайя), Чиангмай и город Хуахин в Прачуапкхирикхан.

Ранее в сентябре эксперты туриндустрии назвали простой способ добраться до Пхукета. Привитые путешественники из России смогут прилететь на тайский курорт без соблюдения карантина благодаря запуску прямых рейсов из Москвы в Бангкок с 4 ноября. Стоимость авиабилета в одну сторону составляет 19,2 тысячи рублей.