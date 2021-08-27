Таиланд упростил въезд на курорты страны для привитых россиян

Власти Таиланда приняли решение упростить въезд на курорты страны для привитых препаратом «Спутник V». Об этом сообщает Генконсульство России в Пхукете.

Уточняется, что теперь привитым российской вакциной туристам не придется проходить 14-дневный карантин по прибытии в королевство.

Согласно объявлению властей, для въезда на территорию страны в рамках программы «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс» путешественникам необходимо оформить разрешение на въезд (так называемый Certificate of Entry) в посольстве Таиланда.

Ранее в августе посольство России в Таиланде уже анонсировало, что в будущем власти государства планируют открыть границы для российских туристов, привитых «Спутником V». Отмечалось, что в ближайшее время привитые россияне смогут въезжать в отдельные туристические районы королевства при предъявлении сертификата вакцинации.

16 августа российский препарат «Спутник V» был одобрен на заседании комитета Центра управления экономической ситуацией (CESA) в Таиланде. Власти королевства одобрили въезд в страну для путешественников, привитых данной вакциной, а также изменили программу «Пхукетская песочница», запущенную в стране с 1 июля.