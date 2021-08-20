В Таиланде появился новый запрет для туристов

Власти Таиланда запретили туристам использовать ряд косметических средств, содержащих вредные для кораллов вещества, во всех национальных парках страны. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Новые правила, вступившие в силу с 6 августа 2021 года, ограничивают использование на территории морских заповедников солнцезащитных кремов и лосьонов, в которых содержатся вредные для местной фауны химические вещества. Среди них — оксибензон, октилметоксициннамат, энзакамен и бутилпарабен.

Уточняется, что такие меры власти королевства приняли, чтобы остановить губительное воздействие данных веществ на растения, которое приводит к разрушению личинок коралловых полипов и обесцвечиванию рифов.

Теперь при въезде в любой национальный парк страны все посетители обязаны отдать на хранение администрации заповедника солнцезащитные средства, не соответствующие новым требованиям. Нарушителям установлен штраф в размере до 100 тысяч бат (222,9 тысячи рублей).

Отмечается, что ранее аналогичный запрет ввели в штате Гавайи на тихоокеанском острове Палау, а также на мексиканском курорте Канкуне.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда открыли границы для российских туристов, привитых «Спутником V». Сообщается, что в ближайшее время привитые путешественники смогут въезжать в отдельные туристические районы королевства при предъявлении сертификата вакцинации.

