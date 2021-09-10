Таиланд откроет для иностранных туристов еще несколько курортных регионов

С 1 октября Таиланд планирует открыть для туристов Бангкок, Паттайю, Хуахин и Чиангмай

С 1 октября власти Таиланда планируют открыть для иностранных туристов еще несколько курортных регионов — среди них Бангкок, Паттайя, Хуахин и Чиангмай. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил руководитель службы маркетинга московского офиса туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин Кинель, перед путешествием необходимо получить сертификат о въезде и оформить страховку. Она должна включать в себя лечение от коронавирусной инфекции и покрытие расходов не менее чем на 100 тысяч долларов (примерно 7,2 миллиона рублей).

Кроме того, при въезде туристы обязаны показать результаты ПЦР-тестирования, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. Отмечается, что путешественники должны сдать еще три теста во время пребывания в Таиланде независимо от продолжительности отдыха.

Отвечая на вопросы туроператоров о сроках снятия всех ограничений для россиян, Кинель уточнил, что власти принимают решения в соответствии со специальной дорожной картой. По его словам, новые регионы будут открываться по мере улучшения эпидемиологической обстановки.

Ранее в августе власти Таиланда приняли решение упростить въезд на курорты страны для привитых «Спутником V». Теперь туристам, вакцинированным российским препаратом, не придется проходить 14-дневный карантин по прибытии в королевство.

