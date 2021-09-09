В Таиланде арестовали укравших картину за 112 миллионов рублей россиян

Россияне в Таиланде избили швейцарца и украли у него картину за 112 миллионов рублей

Четверо российских туристов украли в Таиланде у гражданина Швейцарии дорогостоящую картину, однако арестовать удалось лишь троих из них. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает местная газета Bangkok Post.

Уточняется, что инцидент произошел на курорте Паттайя в ноябре 2020 года. Четверо граждан России, среди которых трое мужчин в возрасте от 19 до 50 лет и 33-летняя женщина, напали на швейцарца, избили его и украли у него предмет искусства стоимостью 50 миллионов бат (112 миллионов рублей). После произошедшего туристов задержали и доставили в полицейский участок, откуда они, выйдя под залог, сбежали на остров Пхукет.

Позже полиция установила место троих беглецов и арестовала их. Одному из участников группы, 19-летнему молодому человеку, удалось покинуть страну. Остальных подозреваемых доставили в иммиграционное управление Пхукета. На допросе россияне отрицали свою причастность к краже картины и утверждали, что купили ее.

Отмечается, что дело туристов будет передано правоохранительным органам провинции Чонбури для дальнейшего расследования и судебного разбирательства. Им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 15 лет.

Ранее, в августе, полиция курорта Паттайя в Таиланде арестовала за несоблюдение антикоронавирусных ограничений более десятка участников незаконной вечеринки. Отмечается, что большинство из задержанных — иностранные туристы. Все участники мероприятия были доставлены в полицейский участок.