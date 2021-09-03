Мужчина утопил свой автомобиль на пляже популярного курорта и был арестован

Мужчина заехал на автомобиле на один из пляжей Гоа, популярного курорта среди туристов, и утопил транспортное средство в море. Об этом сообщает The Times of India.

25-летний местный турист Гурав Бишвад (Gourav Bishwad) заехал на пляж Морджим, где утопил свою машину. Так, колеса автомобиля просели в мягком песке и застряли. Бишвад не смог выехать обратно — транспортное средство начало уходить под воду.

После инцидента на место происшествия прибыла полиция региона Пернем и арестовала мужчину. Бишваду предъявили обвинение в неосторожном вождении, а также в том, что он подверг риску безопасности других отдыхающих на пляже. По информации издания, турист взял транспортное средство напрокат.

Ранее в августе турист, отдыхавший на побережье Великобритании, утопил из-за собственной неосмотрительности автомобиль в песке. За этот поступок местные жители прозвали его идиотом. Так, один из очевидцев признался, что совершенно не сочувствует путешественнику, так как раздражен «отсутствием здравого смысла» среди приезжих. Отмечалось, что на пляже есть предупреждающие таблички, но путешественники не обращают на них внимание.