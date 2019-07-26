Водитель с улыбкой утопил свою машину в океане и попал на видео

Водитель на полной скорости пересек пляж и утопил свой зеленый Volkswagen Golf в океане. Видео инцидента публикует Mirror.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения воднолыжного клуба, расположенного на пляже в южно-африканской провинции Квазулу-Натал. На кадрах видно, как машина въезжает в воду, и ее накрывают волны. После этого водитель открывает дверь и выходит из автомобиля.

По словам очевидцев, он улыбался и показывал поднятые вверх большие пальцы, подтверждая, что с ним все в порядке.

Вокруг утонувшего автомобиля собралась толпа зевак. Чтобы вытащить Volkswagen из океана, пришлось задействовать трактор воднолыжного клуба. Стала ли полиция расследовать инцидент, не сообщается.

Ранее в июле самолет вышел из строя и рухнул в океан в курортном городе Оушен-Сити, штат Мэриленд, США. Пилотом самолета оказался 23-летний Тревор Х. Дейл из Вирджинии. Ему удалось выбраться наружу и выплыть на берег. Кроме него на борту никого не было.

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