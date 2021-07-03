В горах Кабардино-Балкарии автомобиль сорвался с подъемника

В горах Кабардино-Балкарии один человек погиб после того, как автомобиль сорвался с подъемника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Уточняется, что это случилось в ущелье Адыр-Су в субботу, 3 июля. На место происшествия отправили спасателей.

Как передает ТАСС, подъемник, построенный на скальном уступе, является уникальным для региона. На нем можно поднимать в горы машины и другие тяжелые грузы.

В марте сообщалось, что пятилетний ребенок упал с подъемника в подмосковном горнолыжном парке Дмитрова и ударился о бетонный столб. В отсутствие родителей он попытался самостоятельно воспользоваться подъемником для лыжников и сорвался, так как ненадлежащим образом установил страховочную перекладину, Он получил травмы головы и был госпитализирован.