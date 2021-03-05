Россия
 
Последние новости
Украина пригрозила России радикальными шагами из-за конфликта в Донбассе
В Москве подорожает парковка 
Раскрыты самые убыточные отрасли 2020 года в России
Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в России
Появилось видео битвы взглядов Петра Яна с соперником перед боем в UFC
Жириновский описал судьбу России при сохранении СССР
В ВОЗ отказались считать пандемию коронавируса законченной
В России отменят обязательную удаленку для сотрудников старше 65 лет
На Украине предупредили о «черной метке» для Зеленского
Новости партнеров
Прослушать новость

Пятилетний ребенок упал с подъемника в горнолыжном парке Подмосковья

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Пятилетний ребенок упал с подъемника в горнолыжном парке Дмитрова и ударился о бетонный столб. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в горнолыжный парк Подмосковья приехала семья с тремя детьми. «В какой-то момент один из детей самостоятельно в отсутствие родителей решил воспользоваться подъемником для лыжников. Ребенок ненадлежащим образом установил страховочную перекладину, после чего сорвался», — заявила Врадий.

Ребенок получил травмы головы и был госпитализирован. По факту происшествия проводится доследственная проверка, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц парка, а также родителей ребенка, оставивших его без присмотра. Специалисты проверят требования безопасности лыжного подъемника.

В декабре 2020-го восьмилетняя девочка погибла во время катания на ледяной горке в Нижнем Тагиле. По дороге в магазин с бабушкой школьница отпросилась покататься на санках во дворе. Пока ее бабушка занималась покупками, девочка упала с горки во время катания и погибла.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин выкинул пятилетнего сына с балкона
Двухлетний сын российского бизнесмена погиб во время вечеринки в сауне
Восьмилетняя россиянка погибла во время катания на горке