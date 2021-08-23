В Таиланде на незаконной вечеринке арестовали десятки туристов

Полиция Таиланда арестовала 21 участника незаконной вечеринки, 18 из которых — туристы

Полиция курорта Паттайя в Таиланде арестовала за несоблюдение антикоронавирусных ограничений более десятка участников незаконной вечеринки. При этом большинство из задержанных — иностранные туристы, передает информационный портал «Турпром».

Отмечается, что нелегальное мероприятие проходило перед рынком Tree Town на улице Сой Буакхао. Сотрудники правоохранительных органов приехали после жалобы местных жителей.

«Вечеринка вызвала беспокойство у нескольких соседей, переживающих из-за возможности распространения COVID-19 через большие скопления людей. Приехавшие полицейские увидели компанию из трех тайцев и 18 иностранных граждан», — сообщают очевидцы, отметив, что нарушители пили алкоголь и общались, игнорируя действующие в стране ограничения.

В результате инцидента все участники вечеринки были арестованы и доставлены в полицейский участок. Им грозит штраф до 40 тысяч бат (примерно 88,8 тысячи рублей) и тюремное заключение сроком до двух лет.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда запретили туристам использовать ряд косметических средств, содержащих вредные для кораллов вещества, во всех национальных парках страны. Новые правила ограничивают использование солнцезащитных кремов и лосьонов, содержащих оксибензон, октилметоксициннамат, энзакамен и бутилпарабен.