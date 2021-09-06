Россиянам назвали простой способ добраться до Пхукета

АТОР: в нобяре россияне смогут прилететь на Пхукет через Бангкок

Эксперты туриндустрии назвали простой способ добраться до популярного тайского курорта. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, привитые путешественники из России смогут прилететь на Пхукет без соблюдения карантина благодаря запуску прямых рейсов из Москвы в Бангкок с 4 ноября. Стоимость авиабилета в одну сторону составляет 19,2 тысячи рублей.

Отмечается, что после прибытия в тайскую столицу туристы смогут добраться до острова внутренним рейсом — билет в одну сторону можно приобрести за 1,3 тысячи рублей.

Согласно данным агрегаторов, в ноябре ряд перевозчиков будет выполнять прямые рейсы из Москвы на Пхукет. Например, авиакомпания Nordwind предлагает улететь на курорт за 56 тысяч рублей. При этом эксперты подчеркнули, что эти рейсы состоятся только после официального возобновления авиасообщения России с Таиландом.

Ранее в августе власти Таиланда открыли границы для российских туристов, привитых «Спутником V». Теперь при предъявлении сертификата о вакцинации путешественникам не придется проходить 14-дневный карантин по прибытии в королевство. При этом для въезда необходимо оформить разрешение (так называемый Certificate of Entry) в посольстве Таиланда.