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Россиянам раскрыли цены на туры в Таиланд после признания «Спутника V»

В АТОР заявили, что минимальная стоимость туров в Таиланд составит 97 тысяч рублей
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Фото: Rachen Sageamsak / Xinhua / globallookpress.com

Россиянам раскрыли примерную стоимость путевок на курорты Таиланда после признания вакцины от коронавируса «Спутник V» и рассказали об условиях въезда в страну. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам эксперта, туроператоры уже начали формировать пакетные программы — минимальная стоимость тура на Пхукет составляет 97 тысяч рублей за 11 дней. Спикер назвала такую цену конкурентной для рынка.

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«Любые новости по поводу расширения возможностей отдыха в разных странах, допуска туристов со "Спутником V", безусловно, очень хорошие и радующие и наших туристов, и туриндустрию», — добавила Ломидзе. При этом она отметила, что прямое авиасообщение между Россией и Таиландом до сих пор не возобновлено, и когда это случится — неизвестно, поэтому туристам сейчас предлагают перелеты со стыковкой.

Кроме того, Ломидзе перечислила основные требования для въезда в Таиланд. Так, даже для привитых путешественников условия по прибытии будут «серьезными». К примеру, на Пхукете туристам запретят покидать территорию отеля до получения результатов ПЦР-теста.

В случае, если длительность поездки составит больше десяти дней, то на шестой или седьмой день необходимо пройти тестирование повторно. Помимо прочего, россияне обязаны иметь при себе страховой полис с покрытием более 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей), которое будет включать в том числе лечение от COVID-19.

Ранее в августе Таиланд упростил въезд на популярные курорты туристам, вакцинированных российским препаратом «Спутник V». Привитых путешественников освободят от прохождения обязательного двухнедельного карантина в рамках программы «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс».

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