Россиянам открыли доступ еще в одну страну по ПЦР-тесту

Консульство Ирака в Москве разъяснило россиянам правила въезда в Багдад по ПЦР-тесту

Россиянам разрешили посещать Ирак по ПЦР-тесту после открытия авиасообщения, пояснения дали в консульском отделе посольства страны в Москве, пишет ТАСС.

Как отметили дипломаты, гражданам России дадут доступ к въезду на территорию страны при наличии подтверждения отсутствия заражения коронавирусом. Для этого нужно выполнить одно условие: сделать ПЦР-тест (действует в течении 72 часов после сдачи анализа) и иметь документ при себе. «Визу для въезда в Ирак можно получить прямо в аэропорту Багдада», — разъяснили в дипломатическом представительстве правила.

В понедельник, 13 сентября, стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами. В этом списке Испания, Ирак, Кения и Словакия.

Кроме того, Россия восстановит авиасообщение с Турцией и Египтом из четырех городов: Пскова, Мурманска, Магадана и Читы.