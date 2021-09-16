Еще одна страна Европы открылась для вакцинированных россиян

Еще одна европейская страна, Эстония, открыла вакцинированным россиянам въезд в страну без сдачи теста на коронавирус и прохождения карантина. Об этом пишет ТАСС.

Правительство Эстонии освободило всех туристов, в том числе и из России, от тестирования и изоляции при въезде в страну, при условии, если путешественники прошли полную вакцинацию от COVID-19 любым препаратом.

Так, согласно постановлению властей европейского государства, Эстония признала все вакцины от коронавируса, которые получили разрешение на продажу или были признаны в стране происхождения.

Таким образом, вакцинированные туристы с действительным сертификатом в течение года после получения прививки могут принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии, об этом агентству сообщил директор по связям с общественностью департамента здоровья Эстонии Имре Каас.

Ранее в сентябре сообщалось, что власти Чили с 1 октября планируют открыть границы для привитых туристов. Отмечалось, что для въезда в страну иностранцы должны заранее получить одобрение сертификата о вакцинации, загрузив документ на специально созданный портал.