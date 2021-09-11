Еще одна страна решила открыть границы для россиян

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов заявил «Известиям», что страна может открыться для россиян уже в ноябре, а уже в октябре рассчитывает принять первые группы из России.

По его словам, 19 сентября страна решила открыться для первых групп иностранных туристов. Однако пока в Израиль пустят только тех, кто привился препаратами, признанными американскими и европейскими регуляторами. Российские вакцины под этот параметр не подпадают.

При этом Развозов отметил, что, когда власти увидят, что этот механизм работает и приезжие не подвергают себя опасности и не подвергают ей граждан Израиля, страна будет готова принять больше туристов.

Министр также заявил, что прибывающим в Израиль туристам нужно будет предоставить два отрицательных ПЦР теста — один до прилета, другой по приезде, а также сдать проверку на антитела.

Ранее в августе в России решили снять ограничения на рейсы в Доминиканскую Республику, Чехию и Южную Корею. Соответствующее постановление принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, оно вступит в силу 27 августа.