Россиянам разъяснили правила въезда в три популярные зарубежные страны

Россиянам по-прежнему запрещено въезжать в Чехию и Южную Корею с целью туризма

Россиянам разъяснили правила въезда в Чехию, Доминиканскую Республику и Южную Корею после снятия ограничений на чартерные и регулярные рейсы. Соответствующую информацию предоставил онлайн-сервис «Туту.ру» редакции «Ленты.ру».

Так, все три государства имеют разные условия приема. Несмотря на то что Чехия исключила Россию из списка экстремально опасных по COVID-19, с целью туризма в страну въехать по-прежнему нельзя. Данные меры не касаются только дипломатов, лиц с ВНЖ, спортсменов и студентов.

Доминиканская Республика, считающаяся популярным зарубежным направлением для пляжного отдыха, принимает российских путешественников без оформления виз, однако для пребывания на территории государства необходимо сделать туристическую карточку (tarjeta del turista).

Перед поездкой россиянам не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус — гостям страны выборочно проводят особые дыхательные экспресс-тесты по прибытии в аэропорт.

Южная Корея откроет границы для россиян, но только с целью лечения или учебы, а также со срочными гуманитарными целями. Въезжающим в республику следует учитывать требование об обязательном двухнедельном карантине в государственных обсерваторах — стоимость суточного размещения может достигать 137 долларов (примерно 10 тысяч рублей).

Ранее в августе в России решили снять ограничения на рейсы в Доминиканскую Республику, Чехию и Южную Корею. Соответствующее постановление принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, оно вступит в силу 27 августа.