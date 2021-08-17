Еще одна страна исключит Россию из списка экстремально опасных по COVID-19

Чехия уже через неделю исклчит Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу минздрава республики Адама Войтеха.

«Правительство приняло решение с понедельника, 23 августа, исключить из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом Россию, Тунис и Индию», — заявил Войтех в ходе пресс-конференции.

Этот список власти страны составили еще в конце июня, затем его распространили на весь июль, а впоследствии продлили и на август. Весь этот период всем гражданам Чехии были запрещены поездки в страны из списка. Причиной называли резкий рост заболеваемости COVID-19 и появление новых мутаций вируса.

С 16 августа из подобного списка Россию исключили власти Израиля. Влсти переводят нашу страну в «оранжевый» спиской государств — посещать их израильтянам разрешено, но по возвращении обязательно прохождение недельного карантина для привиты и переболевших граждан.

Смягчить коронавирусные ограничения для путешественников захотели и в Таиланде. Управление по туризму предложило правительству увеличить количество курортов, которые могут посещать иностранцы. Ведомство просит руководство страны ввести новую программу «7+7», которая сократит обязательное минимальное пребывание отдыхающих на Пхукете с двух недель до одной, после чего им можно будет посещать другие города королевства.