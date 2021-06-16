В Абу-Даби усложнили въезд российским туристам

Власти Абу-Даби усложнили въезд в эмират российским туристам, исключив страну из «зеленого списка», согласно которому прибывающим нужен только ПЦР-тест на COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на туристический офис эмирата.

Таким образом, с 16 июня туристы из России для въезда в Абу-Даби должны пройти обязательный карантин и сдать несколько тестов на коронавирус. Первый — не ранее чем за 96 часов до прилета, затем еще один — по прибытии в эмират. После этого путешественник отправляется на изоляцию и сдает повторные анализы на 6-й и 12-й день пребывания на карантине.

Соблюдать карантин россияне будут в специальном отеле-обсерваторе. Также уточняется, что туристам выдадут специальные браслеты с отслеживанием геолокации, которые нужно будет носить в течении десяти дней.

«Если результат теста, проведенного на шестой день, будет отрицательным, то по окончании 10-дневного карантина электронный браслет заберут, и турист сможет выйти из самоизоляции», — пояснили в офисе.

Отмечается, что до этого постановления для въезда в Абу-Даби россиянам требовалась только справка с отрицательным результатом ПЦР-теста и сдача нескольких повторных анализов по прибытии.

Ранее в апреле столица Объединенных Арабских Эмиратов упростила правила въезда для жителей России. Тогда стало известно, что популярный у россиян курорт освобождает пребывающих от обязательного 10-дневного карантина после прилета.