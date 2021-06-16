Раскрыты главные ошибки россиян при бронировании отдыха

Эксперты раскрыли главные ошибки, которые российские путешественники совершают при бронировании отдыха. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам специалистов, стоит обращать внимание на то, что при бронировании акционного предложения гостиницы часто требуют 100-процентную предоплату, но при этом, если путешественник не сможет приехать, то деньги ему не вернут.

Кроме того, в некоторых гостиницах проводят так называемые региональные акции, в соответствии с условиями которых скидка предоставляется при подтверждении регистрации в том или ином регионе.

«В такой ситуации нужно помнить про нормы закона о недискриминации и, будучи жителем другого региона, тоже просить скидку: "Уважаемые, дайте мне тоже скидку"», — советует руководитель управляющей гостиничной организации Юрий Федорчук.

Специалисты предупреждают, что отельеры могут указывать стоимость номера без НДС или без услуг по его обслуживанию, а при выезде туристу выставляют счет намного выше, чем это изначально предполагалось. Также, по словам экспертов, залог лучше оставлять наличными, поскольку недобросовестные сотрудники могут воспользоваться данными банковской карты, а при заселении нужно проверять мини-бар. В другом случае с невнимательного постояльца могут списать сумму за напитки, которые он не употреблял.

Ранее в июне специалисты раскрыли россиянам новые схемы обмана туристов отельерами побережья на Черном море. К примеру гостиницам выгодны прямые заказы на собственном сайте и на них часто предоставляется скидка. Однако, если у отеля возникают проблемы со свободными номерами, прямую бронь отменят первой.