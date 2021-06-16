Раскрыта стоимость самого дорогого приобретенного россиянами весной авиабилета

Самым дорогим авиабилетом, приобретенным россиянами весной, оказался билет на рейс из Москвы в Дубай, который обошелся почти в 800 тысяч рублей. Стоимость других дорогостоящих перелетов раскрыта в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

На второй строчке рейтинга расположился перелет бизнес-классом из Москвы на Мальдивы за 513 тысяч рублей на одного. Третье место заняло путешествие из Владивостока в столицу в бизнес-классе по цене 335 тысяч рублей в одну сторону.

При этом самый дорогой билет на поезд с отправлением в весенние месяцы продали клиенту сервиса за 60 тысяч рублей — на «Сапсан», следующий по маршруту из Москвы в Санкт-Петербург. Чуть дешевле обошлась поездка в обратном направлении — 54 тысячи рублей за двоих. Топ-3 самых дорогих железнодорожных билетов закрывает путешествие из столицы в Адлер (33 тысячи рублей).

Кроме того, в числе наиболее дорогостоящих железнодорожных маршрутов оказалась поездка из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург (30,5 тысячи рублей) и из Москвы во Владивосток в вагоне класса люкс (30 тысяч рублей).

Ранее в июне россиянам назвали самые бюджетные железнодорожные направления из Москвы и Санкт-Петербурга в июне — стоимость билетов на них не превышает тысячи рублей. Так, самыми выгодными направлениями для москвичей оказались Ярославская, Калужская, Смоленская и Владимирская области — всего 11 регионов и 31 пункт назначения.