Названы самые красивые улицы в мире

Улица Смит-стрит в Мельбурне, Австралия, была названа самой красивой по версии британского журнала Time Out. Полный рейтинг опубликован на официальном сайте издания.

Так, по мнению редакторов издания, Смит-стрит является фаворитом среди путешественников, поскольку это шумное оживленное место заполнено современными пабами, винными барами, ресторанами и многим другим. «Живая музыка и множество ночных клубов делают улицу идеальным местом, чтобы погрузиться в атмосферу Мельбурна», — говорится в статье.

Кроме того, в список вошел проспект Сан-Хуан в Барселоне, который получил высокую оценку из-за его пешеходной и велосипедной планировки, а также стильных ресторанов и «удивительной коллекции магазинов с комиксами». При этом на третьем месте оказалась улица Саут-Бэнк в Лондоне, которую признали отличным местом для прогулок и осмотра основных достопримечательностей британской столицы.

Помимо прочего, в рейтинг попали улица Сан-Исидро в Гаване, бульвар Сансет в Лос-Анджелесе, Витте-де-Витстраат в Роттердаме, улица Трес-Риос в Сан-Паулу, переулок Хаджи-Лейн в Сингапуре и Родригес-де-Фариа в Лиссабоне.

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