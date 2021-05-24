Названы лучшие достопримечательности для активных туристов

Эксперты назвали лучшие мировые достопримечательностей для активных туристов, посчитав количество шагов, необходимое для их посещения. Об этом сообщает Travel Daily News со ссылкой на исследование компании Better (GLL).

Согласно исследованию, больше всего движений придется совершить на небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае — до самой высокой его точки ведут 2909 шагов. Чуть меньше придется пройти при посещении Всемирного торгового центра в Нью-Йорке — 2226 ступеней. Также в списке оказались Уиллис-тауэр в Чикаго и телебашня Менара Куала-Лумпур в Малайзии, для подъема на которые нужно преодолеть более двух тысяч ступеней.

Кроме того, в рейтинг вошли CNTower в Торонто (1776 ступеней), Останкинская башня в Москве (1704 ступеней). Также известно, что Эйфелева башня оказалась на четвертом месте (674 ступени), а в конце рейтинга разместился римский Колизей — всего 25 ступеней.

Ранее в феврале специалисты, исследующие самые красивые места для туристов в Европе, назвали лучшие направления для путешествий в 2021 году. В ходе анализа выяснилось, что больше всего путешественников мечтают отправиться в португальский город Брагу.