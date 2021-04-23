Переболевшим коронавирусом россиянам перечислили места для отдыха

После перенесенного коронавируса важно с особой тщательностью выбирать место для отдыха. Даже легкое недомогание говорит о том, что устраивать полноценную поездку преждевременно, однако для таких клиентов существует несколько вариантов, где можно восстановить силы. Об этом рассказал генеральный директор туристической компании «Дельфин» Сергей Ромашкин в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что турфирмы подготовили несколько видов программ для переболевших COVID-19, и воспользоваться этими предложениями можно будет весной и летом.

«Многие санатории разработали и внедрили программы реабилитации после COVID-19. Как правило, такие санатории специализируются на лечении дыхательных путей, поскольку при COVID-19 в большей степени страдают легкие. Также есть санатории, специализирующиеся на восстановлении сердечно-сосудистой системы», — перечислил Ромашкин.

По словам гендиректора туркомпании, наиболее популярные санатории находятся в Крыму, Минеральных Водах и в Алтайском крае. Эксперт порекомендовал выбирать место отдыха в зависимости от климата и расстояния, при этом лучше выбирать те же климатические условия, что и дома. Например, москвичам и петербуржцам стоит обратить внимание на отдых на Кавказе.

Ромашкин добавил, что главной проблемой становится стоимость поездки. Минимально сутки проживания обойдутся в 3-4 тысячи рублей, а в хорошем месте — от 4,5 тысяч. Специалист порекомендовал не выбирать более дешевые варианты, поскольку там может оказаться не слишком качественное медицинское обслуживание. Он заключил, что санаторий не может стоить дешевле отеля.

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