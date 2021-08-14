Почти 100 тысячам иностранцев запретили въезд в Россию

Сотрудники подразделений МВД России по вопросам миграции отказали во въезде в страну почти 100 тысячам иностранцев. Соответствующая информация появилась на сайте министерства.

Сообщается, что за полгода въехать в Россию запретили 98 тысячам человек. «За январь-июнь 2021 года направлено 98,339 представлений о не разрешении на въезд в Российскую Федерации», — говорится в посте.

Известно, что отказы получили как иностранные граждане, так и лица без гражданства, которые пытались попасть в страну. При этом отмечается, что за аналогичный период прошлого года было выдано больше 110 тысяч запретов на въезд.

В августе Украина ужесточила правила въезда для россиян. Выяснилось, что для туристов, прибывающих из Индии и России, вводится режим самоизоляции, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы.