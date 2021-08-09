Популярная пляжная страна захотела открыться для туристов из России

Власти Израиля, популярной пляжной страны среди российских туристов, планируют исключить Россию из списка запрещенных для посещения стран с 16 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения республики.

Уточняется, что ведомство постановило исключить Россию, Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР из списка стран, запрещенных для посещения израильтянами в период пандемии без разрешения специальной комиссии.

Также в заявлении указано, что министерство утвердило состав «красного» и «желтого» списков государств по уровню угрозы распространения коронавируса. К странам из «красной» зоны относятся Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция, к «желтым» — Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдова, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия.

Для посещения «красных» стран будет требоваться разрешение израильских властей, нарушение этого положения карается штрафом в пять тысяч шекелей (около 115 тыс. рублей). Для «желтых» государств израильтянам необходимо будет изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на COVID-19.

Отмечается, что с 16 августа остальные страны, включая Россию, будут отнесены к «оранжевому» списку государств, которые израильтянам посещать разрешено, но по возвращении из которых обязательно прохождение недельного карантина для привиты и переболевших граждан.

Ранее в июле сообщалось, что еще одна страна станет доступной для путешествий — власти Саудовской Аравии с 1 августа откроют границы для тех, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Отмечается, что привитым туристам не нужно будет проходить обязательный карантин.