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Еще одна страна откроет границы для вакцинированных туристов

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Еще одна страна станет доступной для путешествий — власти Саудовской Аравии с 1 августа откроют границы для тех, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило министерство туризма королевства в Twitter.

Отмечается, что привитым туристам не нужно будет проходить обязательный карантин. В ведомстве уточнили, что вакцинация будет учитываться только одобренными в стране препаратами, а за 72 часа до прибытия в Саудовскую Аравию туристам необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.

Ранее власти Франции открыли границы для вакцинированных туристов. Въезд на территорию страны без ПЦР-теста будет открыт только привитым от коронавируса гражданам государств «зеленой» группы — в нее попали страны Евросоюза, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль.

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