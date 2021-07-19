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Из Саудовской Аравии выпустят только вакцинированных подданных

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Фото: Amr Nabil / AP

Власти Саудовской Аравии приняли решение выпускать из королевства только полностью вакцинированных подданных. Сообщение об этом опубликовано в официальном аккаунте МВД страны в Twitter.

Как сообщает министерство, чтобы получить возможность выехать из страны, «необходимо принять вторую дозу вакцины против нового коронавируса начиная с 9 августа 2021 года».

Исключение коснется только переболевших не больше шести месяцев назад, либо переболевших и получивших одну дозу вакцины, а также детей до 12 лет, если будет предоставлен их страховой полис, утвержденный Центральным банком королевства и покрывающий риски, связанные с COVID-19. В ведомстве не уточнили, коснется ли эта норма приезжих.

По данным Минздрава королевства, в стране с населением 34,2 миллиона человек было введено уже более 22 миллиона доз вакцины от коронавируса.

Ранее власти Франции открыли границы для вакцинированных туристов. Въезд на территорию страны без ПЦР-теста будет открыт только привитым от коронавируса гражданам государств «зеленой» группы — в нее попали страны Евросоюза, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль.

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