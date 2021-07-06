Австрия внесла Россию в список стран с распространением мутаций COVID-19

Австрия внесла Россию в «красный »список стран по распространю новых вариантов коронавируса, и снова ограничила въезд для россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийский Минздрав.

С 8 июля въехать в страну россияне смогут только в определенных случаях: на учебу, лечение или работу. Кроме того, въезд будет открыт для граждан Евросоюза. При этом, необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (в том числе при наличии антител после вакцинации или перенесенной болезни), а также по прилете придется самоизолироваться на 10-дневный карантин.

Кроме России, в «красный список» стран распространения мутаций коронавируса вошли Бразилия, Ботсвана, Великобритания, Замбия, Зимбабве, Индия, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Непал, Уругвай, Эсватини и ЮАР.

1 июля МИД Австрии исключил Россию из списка «опасных» стран по коронавирусу. Россиянам разрешили въезд в страну с любой целью, в том числе туристической. Однако при этом необходимо было соблюдать ряд эпидемиологических правил.