Россияне вакцинировались в Европе и раскрыли детали поездки

Россияне привились в Венгрии европейской вакциной и рассказали о поездке

Российские туристы привились в Венгрии препаратами, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и раскрыли детали поездки. Соответствующей информацией они поделились на форуме Винского, передает BBC News.

Как отмечает издание, некоторые отечественные путешественники из-за задержки с признанием российских вакцин в ЕС еще весной начали искать возможность вакцинироваться за рубежом.

По словам туриста по имени Тимофей, в июле 2021 года он привился в Москве «КовиВаком», а позже поехал в Будапешт и получил вакцину Johnson & Johnson. «Цель "КовиВака" — защита от вируса. Цель Johnson&Johnson — европейский сертификат для путешествий», — пояснил он.

Он рассказал, что обе прививки были сделаны ему бесплатно и самочувствие после них было одинаково хорошим.

Другая россиянка Ольга хотела пройти вакцинацию в Польше, где она находилась в деловой поездке, однако ей отказали. «Много пунктов объехала 18 сентября, дано указание [делать прививку] только зарегистрированным в Польше», — объяснила она.

Путешественница уточнила, что позже ей удалось вакцинироваться в Испании. «Сделала Pfizer (первый компонент) в Фуэнхироле (Малага, Андалусия). Нужен только загранпаспорт, телефон испанский указала знакомого, адрес проживания в Испании с моих слов записали», — добавила женщина.

Также она отметила, что европейский сертификат ей нужен в первую очередь для деловых поездок. «К сожалению, хорошая российская вакцина не позволяет мне вести мой желаемый и необходимый образ жизни. Это была вынужденная мера», — пояснила туристка.

Ранее в сентябре россиянам раскрыли стоимость прививочных туров за границу. Так, цены на путевки компании «Веди Групп» в Сербию начинаются от 161 евро (13,8 тысячи рублей) на одного человека. В стоимость включены проживание в двухместном номере с завтраками и медицинская страховка.