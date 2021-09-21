Россиянам раскрыли стоимость прививочных туров за границу

Прививочный тур на три дня в Сербию обойдется российским туристам в 13,8 тысячи рублей

Трехдневный прививочный тур за границу обойдется россиянам примерно в 13,8 — 59 тысяч рублей. Оптимальную стоимость раскрыла Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, наиболее привлекательную цену предлагает компания «Веди Групп» — поездка в Сербию будет стоить от 161 евро (13,8 тысячи рублей) на одного человека. В тур включено проживание в двухместном номере с завтраками, запись на прививку, сопровождение до места вакцинации и обратно и медицинская страховка. При одноместном размещении путевка обойдется дороже — 246 евро (21,1 тысячи рублей).

Цены на туры BSIGroup начинаются от 580 евро (49,8 тысячи рублей) на одного человека — такую сумму туристы заплатят за перелет, трансфер, проживание в гостинице с завтраками, страховку и проезд к месту вакцинации и обратно.

Туроператор «Русский Экспресс» предлагает приобрести прививочные путевки в республику за 59 тысяч рублей на одного человека. В стоимость включен авиаперелет, трансфер, проживание в отеле категории четыре или пять звезд, завтраки, русскоговорящий ассистент во время вакцинации, все таксы и сборы, а также медицинская страховка.

Уточняется, что вакцинация граждан Сербии и иностранцев проводится в республике препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm бесплатно. Преимуществом данного направления является безвизовый въезд для россиян и открытое авиасообщение.

Ранее, в августе, россиянам назвали самые выгодные направления из московских аэропортов в сентябре. Так, перелет в Сербию обойдется в 18 тысяч рублей, в Грецию — от 21 тысячи, в Болгарию — от 23 тысяч.

