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Медведев заявил о пятой фазе пандемии коронавируса

Зампред СБ Медведев: Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса
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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Фото: Kremlin Pool/ Globallookrpess.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье «Российской газете» заявил, что страна с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, когда наблюдается очередной подъем уровня заболеваемости, который с увеличением объема тестирования достиг исторического максимум и находится на почти критическом уровне.

Зампред Совбеза указал, что жизнь в новой реальности требует продуманных решений и долгой войны с инфекцией, которую следует вести сообща всеми странами мира, невзирая на политические амбиции.

По словам Медведева, следует внедрять новые технологии и инструменты во все сферы жизни, чтобы быть готовыми к подобным вызовам в будущем. Он добавил, что необходимо вложить максимум ресурсов в устранение ключевых точек неравенства в обществе, создать подушку безопасности на случай чрезвычайных обстоятельств, гарантировать гражданам доступ к качественной медицинской помощи, лекарствам, вакцинам.

Ранее на первом рабочем заседании саммита G20 президент России Владимир Путин оценил сроки окончания пандемии COVID-19. Он предположил, что коронавирус еще долго будет представлять опасность для людей. По этой причине важно выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин.

Законодательство в отношении вакцинации либеральное

Зампред Совбеза указал, что законодательство в отношении вакцинации в России остается весьма либеральным. Так, прививка против коронавируса не включена в национальный календарь прививок, не установлена уголовная или административная ответственность за уклонение от нее.

Медведев напомнил, что в России используются правоограничительные меры в отношении непривитых граждан. Так, например, речь идет о возможности запрета на выезд за рубеж, отказа в приеме в образовательные организации и учреждения здравоохранения или отказа в приеме на работу.

Политик добавил, что в целом ряде стран была введена обязательная вакцинация, высокие штрафы за отказ от нее и даже уголовная ответственность, как во Франции. Медведев подчеркнул, что законность этих методов подтвердил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Зампред Совбеза отметил, что следует найти баланс между соблюдением прав человека и вакцинацией, добавив, что Россия не пошла путем многих стран, и прививка против COVID-19 носит добровольный характер, несмотря на постановления об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан во всех регионах страны.

Побуждение к прививкам

Медведев указал, что для побуждения населения к прививкам следует предоставить им возможность между разными видами вакцин, в том числе зарубежных. Также следует увеличить их доступность, чтобы люди могли вакцинироваться быстро, бесплатно и в любом удобном им месте. Кроме того, следует ввести ковид-паспорта, в том числе в международном сотрудничестве, и вести пропаганду противокоронавирусных препаратов.

По мнению зампреда Совбеза, негативное отношение к вакцинации начало формироваться с распадом СССР, где были календари прививок и проводилась обязательная вакцинация против оспы, сыпного тифа, малярии, туберкулеза, полиомиелита. В настоящее время ведется антивакцинная пропаганда, которая приводит к появлению фейков и представляет явную угрозу общественной безопасности.

Медведев отметил, что страхи людей перед вакцинацией обусловлены тем, что новые препараты против коронавируса мало изучены, имеют ряд побочных эффектов, также многих пугает возможность заболеть даже после прививки. Политик призвал проводить политику просвещения вместо принуждения, которое показало свою неэффективность.

Ранее замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов развеял миф о вакцинации от коронавируса. По его словам, некоторые люди думают, что с введением препарата вирус попадает в организм, и поэтому вакцинированный становится источником инфекции для окружающих. Эпидемиолог напомнил, что ни одна вакцина в мире не содержит живого вируса.

Пандемия и международное сообщество

Медведев подчеркнул, что Европа не была едина перед лицом пандемии, каждое государство пыталось защитить собственные геополитические интересы.

В разгар пандемии торговая война между США и Китаем приняла вид холодной войны, участились провокации НАТО, в том числе приближение кораблей Альянса к границам других государств. Кроме того, санкционная политика не претерпела изменений, добавил зампред Совбеза. Он выразил уверенность, что в мире наступает продовольственный кризис, цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция.

По словам Медведева, кризис наиболее сильно ударил по странам с глобальной экономикой, но в то же время они быстрее могут оправиться от его последствий. Он пояснил, что спад сейчас гораздо серьезнее, чем в кризисный период 2008-2009 годов. Выйти из него развитые страны смогут к концу 2022 года, а некоторые развивающиеся — не ранее 2024.

Медведев подчеркнул, что на ситуацию в мировой экономике во многом влияют неэкономические факторы, такие как темпы вакцинации, угрозы появления более опасных штаммов и особенно политические факторы, такие как воля международного сообщества к борьбе с коронавирусом, которую далеко не все государства готовы проявить.

Ранее министр финансов Антон Силуанов после совместной встречи министров финансов и министров здравоохранения в рамках саммита G20 в Риме предложил распространить по всему миру «Санитарный щит». Он заявил, что отечественный проект мог бы стать частью глобальной системы здравоохранения, добавив, что Россия оказывает помощь остальным странам в борьбе с пандемией «на многосторонней основе», то есть отправляет вакцины, поставляет средства защиты, различные лекарства и медикаменты, а также помогает с технической стороны.

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