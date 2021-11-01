Зампред Совбеза назвал идеальную среду для распространения COVID-19

Зампред Совбеза Медведев: обособленного иммунитета к COVID не будет в отдельной стране

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» назвал планету Земля идеальной средой для распространения COVID-19.

По его словам, обособленного иммунитета к коронавирусу не может быть в отдельно взятой стране, глобализация и современное развитие технологий сегодня не позволят ни одному государству «опустить железный занавес» полностью. «Рано или поздно ему все равно придется возобновлять торговый оборот, выдавать въездные визы туристам и предпринимателям или выпускать за границу собственных граждан», — подчеркнул Медведев.

Как считает зампред Совбеза, возможно добиться коллективного иммунитета глобального масштаба только сообща. Медведев заключил, что с пандемией необходимо бороться только общими усилиями международного сообщества, тогда как поодиночке обречены на поражение все.

Ранее Медведев заявил, что Россия с весны 2021-го находится в пятой фазе пандемии COVID-19, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости. По словам Медведева, «жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией».