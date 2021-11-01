Медведев сообщил о пятой фазе пандемии COVID-19

Зампредседателя Совбеза Медведев заявил, что Россия с весны 2021-го в пятой фазе пандемии

Заместитель председателя Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» сообщил, что страна с весны 2021-го находится в пятой фазе пандемии COVID-19, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости.

«Этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума», — подчеркнул зампредседателя Совбеза, отметив, что уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация.

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По словам Медведева, «жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией"». Он считает, что эту борьбу необходимо вести общими силам всех стран, несмотря на все трудности и политические амбиции.

Как считает Медведев, первая фаза пандемии коронавируса наблюдалась с декабря 2019 по март 2020, когда многие страны еще слишком спокойно восприняли сообщения о новом заболевании, а в России начали разрабатывать сценарии действий при массовом распространении инфекции. Затем, до середины июня 2020 продолжалась следующая, «острая» фаза, которая сопровождалась закрытием границ, созданием оперативных штабов и длительными нерабочими периодами.

Третья фаза наступила в России летом- в начали осени 2020-го, когда был оптимизирован управленческий инструментарий, важнейшие госуслуги стали оказываться дистанционно, закончились испытания вакцин от коронавируса.

Ранее заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов заявил, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ожидать в начале декабря.