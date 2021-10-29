Российский вирусолог дал прогноз о снижении заболеваемости COVID-19

Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ожидать в начале декабря. Такой прогноз дал заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов. Его слова приводит «Комсомольская правда».

По словам вирусолога, рост числа пациентов с COVID-19 связан с открытыми границами и путешествиями россиян. Многие привозят инфекцию из отпуска.

«На днях сам был в рабочей командировке в Сочи — там весь город забит туристами. Думаете, они в масках? Нет. А потом эти люди возвращаются к себе домой, привозят коронавирус в свой город», — рассказал Шестопалов. Он добавил, что если бы не отдыхающие, то спад заболеваемости можно было бы ожидать уже в ноябре.

Эксперт заявил, что побороть четвертую волну коронавируса можно только с помощью вакцинации.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о сроках повторного заражения коронавирусом. По его словам, переболевшие, но не вакцинированные люди могут снова заболеть спустя полгода. Подавляющее большинство пациентов Коммунарки — непривитые граждане.