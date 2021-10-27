Иммунолог предупредил о бесконечных волнах коронавируса

Иммунолог Продеус: в России будут бесконечные волны COVID-19, если медленно прививаться

Россию ждут бесконечные волны коронавируса, если люди будут так же медленно прививаться от COVID-19. Об этом предупредил врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в эфире радиостанции «Sputnik».

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«Если так продолжится, то вместо "дельта"-штамма мы получим еще какой-нибудь штамм. Иммунитет переболевших против него может быть не таким действенным. То есть может быть бесконечное количество волн, если сохранится текущий темп вакцинации», — сказал Продеус.

Он подчеркнул, что именно непривитые люди являются причиной мутации вируса. По мнению иммунолога, только после осознания россиянами необходимости вакцинации в стране улучшится ситуация с COVID-19.

Ранее другой иммунолог предупредил жителей страны о затяжной суперволне коронавируса. По его словам, значительного снижения заболеваемости в стране не произойдет. После стабилизации ситуации с COVID-19 в ноябре россиян ждет очередной подъем числа заражений в январе, а после стоит ждать «весеннюю волну», считает он.