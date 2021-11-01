Медведев счел отказ от вакцинации асоциальным поведением

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему Россия испытывает трудности при вакцинации населения. Он отметил в статье «Российской газете», что с распадом Советского Союза стало формироваться невежественное отношение к прививкам на фоне антивакцинной пропаганды, и счел отказ от них антисоциальным поведением.

Зампред Совбеза указал, что с СССР был создан календарь прививок, вводилась обязательная вакцинация против оспы, сыпного тифа, малярии, туберкулеза, полиомиелита. В настоящее время она разрушена, а на сознание людей воздействуют недостоверными фактами, которые в ряде случаев граничат с противоправными действиями и несут угрозу общественной безопасности.

«Именно поэтому наша страна сталкивается с такими трудностями при проведении вакцинации. И если мы не найдем способов убедить людей в безответственности, даже, скажем прямо, асоциальности такого поведения, нас ждут еще более тяжелые времена», — подчеркнул Медведев.

По его словам, есть много способов, чтобы развеять скепсис и опасения людей. Зампред Совбеза указал, что людей больше всего пугает неизученность препаратов, создание их в ускоренном темпе и риск заболеть даже после вакцинации. Он напомнил, что эксперты неоднократно аргументировали, почему этого не следует бояться, подчеркнув, что привитые пациенты болеют легче. Это позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения и оказывать плановую помощь.

Ранее Медведев сообщил, что Россия с весны 2021-го находится в пятой фазе пандемии COVID-19, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости. По его словам, жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией"». Зампред Совбеза указал, что эту борьбу необходимо вести общими силам всех стран, несмотря на все трудности и политические амбиции.

