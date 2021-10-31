Стали известны три условия продления локдауна в России

Эпидемиолог Горелов: на решение о продлении локдауна повлияет наличие свободных коек

Заместитель руководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал три условия продления локдауна из-за ситуации с COVID-19 в России. Его слова в воскресенье, 31 октября, приводят «Известия».

Так, считает специалист, если коэффициенте распространения коронавируса больше единицы, исключать продления ограничительных мер нельзя. Он отметил, что повышение этого показателя предупреждает о наступлении напряженного периода.

Важное значение также имеют наличие свободных коек в больницах и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пояснил Горелов.