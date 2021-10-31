Собянин заявил о росте темпов вакцинации в несколько раз

Мэр Москвы Собянин: темпы вакцинации от COVID-19 выросли в 4-5 раз по сравнению с августом

Объем вакцинации от коронавируса в Москве по сравнению с августом вырос в 4-5 раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1», его цитирует «Интерфакс».

По словам столичного градоначальника, москвичи начали активно прививаться от COVID-19 в период нерабочих дней.

"Мы видим, что активно возобновилась вакцинация. Объем ее увеличился в 4-5 раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений", — сообщил Собянин.

Мэр города отметил, что такая же тенденция наблюдается и среди пожилых москвичей. Кроме того, он напомнил, что число пунктов экспресс-тестирования на коронавирус в городе выросло до 70.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что в городе выросли показатели смертности детей с коронавирусом. Он отметил, что очень тяжело болеют COVID-19 дети, страдающие хроническими заболеваниями. «Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», — заявил Собянин.