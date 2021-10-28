Сообщение о нехватке вакцины от коронавируса в Москве оказалось недостоверным

В министерстве здравоохранения Нижегородской области назвали недостоверной сообщение о том, что московские власти намерены забрать 15 процентов вакцин из Нижнего Новгорода. Представители ведомства отметили, что поставки «Спутника V» в регионы России осуществляются в соответствии с графиком федерального министерства.

Ранее в социальных сетях распространились слухи о том, что нижегородские врачи намерены отправить часть имеющихся вакцин в столицу, где наблюдается нехватка «Спутника V». 28 октября администраторы паблика «Мой Нижний Новгород» во «ВКонтакте» опубликовали скриншот, на котором якобы запечатлена переписка сотрудников Министерства здравоохранения и главных врачей нижегородских медицинских учреждений.

На изображении можно увидеть высказывание пользовательницы WhatsApp по имени Светлана Белозерова — так же зовут заместителя министра здравоохранения Нижегородской области. В сообщении говорится, что московские власти намерены забрать 15 процентов вакцин «Спутник V», потому что в столице потребность в ней «кратно больше». Однако вскоре нижегородские власти опровергли эту информацию.

Скриншот вызывает подозрения, потому что на нем обрезаны верхний и нижний края. На скриншоте не видно ни одного номера телефона, поэтому подтвердить его подлинность невозможно. Подобное изображение крайне легко подделать — достаточно создать чат и пригласить в него несколько фейковых юзеров, которые могут поставить любые имена и фотографии на аватар. В сети есть бесплатные веб-сервисы, которые позволяют сделать поддельную переписку даже без наличия WhatsApp.

Замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опубликовал распространившийся в соцсетях скриншот на своей странице в Instagram и перечеркнул его. Поверх картинки он написал слово «Фейк». Его пост доступен в сторис.

В Минздраве также не подтвердили информацию со скриншота. Представители ведомства в разговоре с журналистами издания «В городе N» отметили, что поставки вакцины в регионы России осуществляются в соответствии с графиком федерального министерства.