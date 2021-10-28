Сообщение о тяжелом течении COVID-19 у привитых оказалось недостоверным

Сообщение о том, что вакцинированные переносят COVID-19 тяжелее, чем непривитые граждане, оказалось недостоверным.

В интервью «Красной весне» хирург Владислав Шафалинов заявил, что переболеть коронавирусом безопаснее, чем перенести болезнь после прививки. Свою позицию он аргументирует голословными утверждениями о неизученности краткосрочных и долгосрочных побочных эффектах, а также о замене естественного иммунитета искусственным. «Это тоже совершенно очевидный факт, который знает и понимает каждый специалист», — объясняет специалист, не приводя в доказательство своей оценки никаких исследований.

Издание также приводит манипулятивные и ложные сравнения коронавирусной инфекции с рядом известных заболеваний — лихорадкой денге, гепатитом С и туберкулезом. Кроме того, в тексте упоминается цитата, принадлежащая якобы изобретателю мРНК вакцин Роберту Мэлоуну, в ней коронавиру, называют инфекцией, которую невозможно победить с помощью вакцинации.

Роберт Мэллоун прославился во время пандемии, благодаря дезинформирующей информации о COVID-19. Он называет себя изобретателем мРНК вакцин, однако это является заблуждением — он лишь исследовал технологию, но он не стал создателем полноценных вакцин. Эти сведения специалист подтвердил в обращении к технологической компании Logically, занимающейся борьбой с дезинформацией. Аккаунт специалиста в социальной сети для делового общения LinkedIn был удален из-за публикации сведений, вводящих в заблуждение.

Информацию о том, что привитые от коронавирусной инфекции легче переносят болезнь, подтверждали ученые и Минздрав России. В июне глава министерства Михаил Мурашко сообщил, что коронавирус был выявлен лишь у 0,5 процента привившихся двумя компонентами вакцины. Врач-инфекционист Евгений Тимаков в свою очередь подтвердил, что вакцина не дает полной гарантии, что человек не сможет заразиться инфекцией, однако готовит организм ко встрече с вирусом и снижает интенсивность заболевания. Эксперт ВОЗ Катерин О’Брайен также отмечает, что в тех редких случаях, когда человек заражается после полного курса вакцинации, у него гораздо меньше вирусная нагрузка – количество вирусов в носу и горле, поэтому и другие при заражении от него получают гораздо меньшую «дозу» инфекции.

Заявления о том, что прививка может ослабить естественные иммунитет, основаны на неправильной интерпретации исследования Университета Неймегена в Нидерландах о влиянии мРНК-вакцины BioNTech/Pfizer на иммунную систему человека. Работа была опубликована на платформе предварительных результатов научных исследований medRxiv и не имела статуса проверенных данных. Один из авторов исследования Михаи Нетеа подтвердил, что утверждения о том, что исследование доказывает ослабление иммунитет из-за прививки от коронавируса, не соответствуют действительности. По его словам, перепрограммирование врожденного иммунного ответа нельзя приравнивать к ослаблению всей иммунной системы.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ, материал появился в непопулярных региональных изданиях. Помимо первоисточника новость была опубликована в «Агентстве Бизнес Новостей», «Южный Федеральный», Solenka info и других.