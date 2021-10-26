Сообщение о проблемах при повторной вакцинации оказалось частично недостоверным

Сообщения о том, что частая ревакцинация от COVID-19 вызывает иммунный паралич (невозможность иммунитета отвечать на действия конкретной инфекции) и вторичный иммунодефицит (общее ослабление иммунитета) оказались частично недостоверными.

21 октября «Лента.ру» выпустила материал с заявлением врача-терапевта, клинического фармаколога Андрея Кондрахина, который заявил, что оптимально ревакцинироваться от коронавируса раз в год. В остальное время организм, по словам доктора, должен отдыхать, чтобы у него не развивалась толерантность к прививке, в противном случае, у человека может развиться так называемый иммунный паралич.

25 октября на ТАСС опубликовал комментарий научного руководителя Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академика Валерия Черешнева. Он сообщил, что частая ревакцинация от COVID-19 может привести ко вторичному иммунодефициту. Черешнев также заявил про вероятность «иммунного паралича», сославшись на «классиков», имена и исследования которых он не привел. При этом сам иммунолог отметил, что организму человека требуется частая стимуляция иммунитета для противодействия коронавирусу. Поэтом академик порекомендовал вакцинироваться раз в шесть месяцев, но не чаще. Он заявил, что для победы над коронавирусом достаточно повысить уровень изоляции населения и подождать, пока болезнью переболеет достаточное количество людей.

В то же время Роспотребнадзор для достаточной защиты от новых штаммов коронавируса предписывает ревакцинироваться раз в полгода. «Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "дельта" может снижаться», — говорится в разъяснении на сайте Роспотребнадзора. Ведомство рекомендует комбинировать самоизоляцию и вакцинацию, а также соблюдать меры эпидемиологической предосторожности — носить маски и избегать массового скопления людей.

С мнением о том, что для победы над коронавирусом необходимо «всем переболеть», не согласились некоторые врачи и ученые. По словам завотделом инновационных биотехнологических препаратов Центра имени Чумакова Ильи Гордейчука, необходимый уровень антител после перенесенного коронавируса в организме человека поддерживается от шести до восьми месяцев. В дальнейшем для получения иммунитета к COVID-19 человеку придется пройти вакцинацию.

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с ТАСС также прокомментировал слова Черешнева и Кондрахина о том, что ревакцинироваться чаще, чем раз в полгода, рискованно. Ученый отметил, что вакцину от COVID-19 можно вводить чаще, чем раз в полгода, однако, от этого не будет ни вреда, ни особенной пользы. Он назвал шесть месяцев оптимальным сроком для ревакцинации, поскольку так уровень антител останется стабильно высоким, а препарат может быть доработан под новые формы коронавируса.

Эффекта иммунного паралича при слишком частом получении вакцины также опроверг врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с РБК. В качестве примера он привел вакцинацию новорожденных детей, которых прививают с интервалом в полтора месяца в первые годы жизни, чтобы у организма выработался хороший, стойкий и длительный иммунный ответ на инфекции.

Утверждения Кондрахина и Черешнева получили распространения в СМИ. Их процитировали «Российская газета», «Московский комсомолец», News.ru, «360», Life, «Вести.ру», Pravda.ru и «Дон24».