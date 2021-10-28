Сообщение о выдаче интернет-заказов по QR-кодам в Перми оказалось недостоверным

Сообщение о выдаче интернет-заказов по QR-кодам в Пермском крае оказалось недостоверным, подобные объявления в пунктах выдачи — ошибочные, заявили власти региона.

Информация о введении подобных ограничений появилась в группе «ПЕРМЬ АКТИВНАЯ | Perm Active» во «ВКонтакте». Ее предоставил подписчик сообщества, приложив фотографию объявления, которое размещено на входе в один из пунктов выдачи Wildberries. В указанном объявлении указывается, что «в соответствии с указом губернатора Пермского края №146 от 22.10.2021 посылки, заказы выдаются при условии сертификата вакцинации либо QR-кода, подтверждающего наличие вакцинации либо перенесения коронавирусной инфекции (COVID-19)». При этом в самом указе главы региона отмечается, что подобные ограничения распространяются на другие сферы, такие как организации общественного питания, театры, клубы, и так далее.

На недостоверность также указывает тот факт, что публикация сделана со слов подписчика, а не официальных данных властей. Кроме того, при просмотре фотографии сложно определить, о каком пункте выдаче идет речь (адрес и номер отделения отсутствует), что также может свидетельствовать о недостоверности.

Изложенное в социальных сетях опровергли власти региона. «В пункты выдачи заказов из интернет-магазинов допуск осуществляется без QR-кодов. Введенные ограничения на них не распространяются, поскольку главный код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности данных организаций не связан с торговлей непродовольственными товарами», — заявили РИА Новости в министерстве промышленности и торговли Пермского края, пояснив, что аналогичные ошибочные объявления появлялись в некоторых продуктовых магазинах, в том числе сетевых в первое время после введения новых "коронавирусных" правил в сфере торговли.

Публикация не получила широкого охвата. Информация об этом была опубликована в региональных пабликах в социальных сетях. Из СМИ публикацию со ссылкой на ошибочную информацию в группе во «ВКонтакте» сделало издание «Аргументы и Факты».

