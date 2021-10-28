Сообщение о QR-кодах для выхода из дома в Пскове оказалось недостоверным

Сообщение о том, что для выхода из дома в Псковской области в период нерабочих дней понадобится определенный набор документов, включая QR-код о вакцинации, оказалось недостоверным.

Впервые эта информация появилась в сообществе «Обнова Пскова» во «ВКонтакте». Данная публикация — неверно интерпретированные слова председателя регионального комитета по соцзащите Ольги Евстигнеевой. На брифинге в Медиацентре Псковского агентства информации (ПАИ) она огласила перечень документов, которые необходимо брать с собой при походе в общественные места. По ее словам, с 30 октября для похода в бассейны, аквапарки, фитнес-центры, заведения общепита или на культурные мероприятия с собой нужно иметь QR-код или справку о перенесенном коронавирусе, а также паспорт для подтверждения личности.

Опровержение сообщения о том, что при любом выходе из дома нужно брать документы, опубликовал также официальный Telegram-канал Псковской области. В комментарии каналу Евстигнеева подчеркнула, что режим самоизоляции вводится лишь для непривитых жителей региона старше 60 лет, которые не работают, и для всех людей старше 65 лет. По ее словам, если пенсионер старше 60 лет привит от COVID-19, при выходе из дома ему нужно взять с собой сертификат о вакцинации.

В ПАИ также напомнили об ограничениях, которые вводятся в регионе с 25 октября по 7 ноября. В публикации говорится, что допуск в большинство общественных мест будет осуществляться по QR-коду. При этом исключением стали объекты для занятий на открытом воздухе. Без QR-кода или справки можно гулять, ходить в магазин или аптеку, обращаться в медучреждения, выносить мусор, выгуливать домашних животных и так далее.

В правдивости публикации сообщества «Обнова Пскова» усомнились и подписчики, что говорит о недоверии жителей региона к непроверенной информации. Так, один из комментаторов поста написал: «Интересно, а Евстигнеева в курсе, как ее слова перевернули? Читайте нормальные официальные источники, а не пересказ пересказа».

Недостоверная информация почти не получила распространения в соцсетях. При этом опровержение на нее опубликовали крупные сообщества и СМИ: ПАИ, «Моя Псковская область», «Скобария», «Псковская область», «Псков онлайн | Псковская область» и другие.